Doek valt volgend jaar voor De Buuf, het enige dorpscafé van Barger-Compascuum

Nog iets minder dan een jaar en dan gooien uitbaters Klaas en Marita Hegeman de deur van café De Buuf in Barger-Compascuum in het slot. Volgens de twee kan het niet langer uit om het horecabedrijf in de benen te houden. Met de sluiting verliest het Zuidoost-Drentse dorp zijn laatste dorpskroeg. Er komt een complex met 20 appartementen voor in de plaats.

1 augustus 2023. Dat is de datum dat het voorgoed ophoudt met De Buuf. "Eigenlijk wilden we in februari al stoppen", vertelt Marita. "Maar we hebben voor volgend jaar juli nog een bruiloft staan van een stel dat heel graag in onze zaak wil trouwen. Daarom zetten we nog even door."

Corona leidde tot omslag

De twee kochten het horecapand op de hoek van het Verlengde Oosterdiep en de Postweg in 2017 van de gebroeders Jalving, de eigenaren van een lokaal dakdekkersbedrijf. De zaak ging als een tierelier en werd goed bezocht. Sinds corona is er echter de klad in gekomen.

De zaak moest verplicht dicht, waardoor feesten en partijen niet meer mogelijk waren en tot overmaat van ramp ging er ook een streep door de carnavalsviering. Nu het coronaslot er af is, vertaalde zich dat niet in de aanloop van weleer.

Knoop door hakken

Klaas: "Sommige dorpsbewoners hebben van die barretjes in blokhutten achter hun huis gebouwd. Anderen geven de voorkeur aan feestjes in de voetbalkantine." Waar vroeger feesten met 130 man de norm waren, ligt dat nu op gemiddeld 50, voegt Marita toe. De grote feestzaal achter de bar is nauwelijks in gebruik geweest. Marita: "Tel daar bij op dat we ook een jaartje ouder worden. Bovendien heeft Klaas wat gezondheidsklachten gehad." Alles bij elkaar reden voor het echtpaar om twee weken geleden de knoop door te hakken.

Of het zonde is dat Barger-Compascuum het laatste overgebleven café kwijtraakt? Natuurlijk, beamen de twee. Vanuit het dorp is er zeker waardering voor de laatste horecazaak die rest, maar dat zien Klaas en Marita niet terug in het bezoek.

"Wat mij enigszins steekt is dat mensen die het hardst roepen dat deze kroeg zo belangrijk is, gewoon wegblijven. Waar doe je het uiteindelijk nog voor?", verzucht Marita. "Aan de andere kant: in het weekend gewoon thuis kunnen zijn, is ook wel lekker."