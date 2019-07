Heb jij wel eens een waterkonijn gespot?

Sinds begin 2015 zijn er in heel Nederland bijna 1.500 van deze beesten gespot, zo blijkt uit cijfers van Waarneming.nl. Op deze site melden natuurliefhebbers dieren en planten die zij in het wild hebben gespot.In werkelijkheid leven er een stuk meer muskusratten in Nederland, al is niet precies bekend hoeveel. In heel Nederland zijn alleen vorig jaar al 53.000 muskusratten gevangen en gedood. Een kaart van de muskusrattenvangsten in het jaarverslag van de bestrijders van het dier geeft wel een goed beeld van waar ze leven.Dat beeld komt overeen met de spreiding van de meldingen bij Waarneming.nl. In Drenthe zijn sinds 2015 47 muskusratten gezien en gemeld op de site. Op onderstaande kaart zie je de verdeling per gemeente van het aantal gespotte muskusratten sinds 2015:Het 'waterkonijn', zoals hij ook wel genoemd wordt, veroorzaakt volgens de waterschappen schade aan dijken en oevers door zijn gegraaf. Daarnaast zou het beestje, dat in feite geen rat is, een grote, negatieve invloed op de biodiversiteit hebben. Daarom zou uitroeiing nodig zijn. Daar is niet iedereen het mee eens.De Partij voor de Dieren vindt het vangen en doden van de muskusrat "wreed en onnodig". De bestrijding van het dier kost rond de 33 miljoen euro per jaar. Geld dat volgens de partij beter besteed kan worden aan preventieve maatregelen en dijkherstel. In een deel van de Oostvaardersplassen waar de muskusrat met rust gelaten wordt, ziet de beheerder dat dit juist een positief effect heeft op de biodiversiteit.Alleen al vorig jaar werden meer dan 53.000 muskusratten gevangen en gedood, onder andere met behulp van klemmen, kooien en luchtdrukwapens. Daarbij laten ook veel andere dieren het leven. Vorig jaar kwamen er bijna negenduizend andere beesten in de klemmen of kooien terecht: veel ratten, wilde eenden en aalscholvers, maar ook enkele otters en bevers.Eerder dit jaar maakten we een reportage over het afrekenen met de muskusrat. Waterschap Hunze en Aa's meldde toen al te willen dat er over tien jaar geen muskusrat meer te zien is in Drenthe. Twee weken geleden hebben ook de andere waterschappen in Nederland er voor getekend om de muskusrat in 15 jaar tijd uit te roeien.