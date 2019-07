Wetenschapsmarkt in Beilen: kan een parkiet een doolhof uit zijn hoofd leren?

Chantal Smit uit klas 2A gebruikte haar grasparkiet Kiwi en een kartonnen doolhof om een goed cijfer te halen. "Ik heb geprobeerd om de vogel het doolhof uit zijn hoofd te laten leren." Door een weggetje te maken met zaad moest de vogel de route leren. Door steeds wat minder zaadjes neer te leggen op de weg naar de uitgang keek ze of de vogel het kon leren."Alle leerlingen van onze school hebben een eigen onderzoek uitgevoerd", zegt docent Pascal van der Aa. "Ze hebben een onderzoeksvraag bedacht en het onderzoek uitgevoerd, vandaag presenteren ze de resultaten."Het Dr. Nassaucollege probeert zo wetenschap in een positief daglicht te stellen. "Ik denk dat ze tijdens het project erachter komen dat het iets voor ze betekent. Ze ontdekken dat wetenschap helemaal niet in een laboratorium hoeft plaats te vinden, maar dat het overal om je heen is", vertelt Van der Aa.Alle mogelijke onderwerpen komen aan bod. Hoe vaak word je als twee meisjes die hand in hand lopen nagekeken op straat en hoe vaak als hetero-stel? Welke invloed heeft social media op de schoolprestaties? en welke kleur kleding wordt het snelst warm?De twee atheneumleerlingen, Tristan en Twan, onderzoeken hoeveel stroom er door een ijzerdraadje kan voordat die doorbrandt. "Hij begint te roken, langzamerhand te gloeien en hij is doorgebrand bij 3,19 ampère. Dat is wel bijzonder, want ineens floep: het wikkeldraadje weg."Nova en Ilse vinden het doen van proefjes wel wat. Ze deden onderzoek naar bindmiddel borax, waarmee slijm kan worden gemaakt. "Wij hebben gekeken of borax anders reageert op lijm met scheerschuim dan op lijm en shampoo", vertellen ze. Conclusie: met lijm en shampoo valt geen goed slijm te maken.Lenthe en Roos kijken of er een verband is tussen de lengte van handen en voeten, door een hand naast de achterkant van een voet te zetten op een stoel. "Bij iedereen was het ongeveer gelijk, je handen eindigen waar je tenen beginnen."En de conclusie van Chantal? Kan parkiet Kiwi een route onthouden? "Het werkt soms wel, er kwamen wel resultaten naar voren", zegt Chantal. "Ik denk wel dat het kan, maar dan heb je wel meer geduld en tijd nodig."