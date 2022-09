Hoogleraar over verkoop NAM: 'Eén miljard lijkt heel veel, maar dat is niet zo'

Dat Shell en ExxonMobil onderdelen van de NAM gaan verkopen, is volgens hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geen verrassing. De velden zijn bijna leeg en dus is het minder rendabel om ze te houden. Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk zijn niet te koop.

"Voor grote bedrijven als Shell en Exxon is het niet interessant om bij die kleine velden het laatste beetje gas eruit te halen", legt Mulder uit bij RTV Noord. "Die velden worden vaak verkocht aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leeghalen van velden die al bijna leeg zijn."

Al jaren gaande

Dat vergt volgens Mulder een andere 'tactiek en organisatie van het bedrijf'. "Dat was niet zo als je een groter veld, zoals het Groningerveld, ontwikkelt. Nu is het rendabel om de boel te verkopen aan een partij die dat veel beter kan."

Volgens hem zijn er voldoende bedrijven actief. "Eigenlijk is dit proces al jaren gaande. Vroeger deed de NAM het grootste deel van de gaswinning op de Noordzee, maar nu heeft ze nog maar vijf procent van alle vergunningen van het winnen van gas op de Noordzee in handen."

Gazprom

Bedrijven die actief zijn komen uit alle hoeken van de wereld, waaronder het Russische Gazprom. Maar, Mulder verwacht niet dat dat bedrijf in aanmerking komt. "Ik denk niet dat ze een voet tussen de deur krijgen, de overheid houdt dat ook wel in de gaten. Uiteindelijk moet het Ministerie van Economische Zaken toestemming geven voor de vergunning en de NAM kan die vergunning niet naar elk willekeurig bedrijf overdragen."

'Organisatie zal verdwijnen'

Het prijskaartje van de onderdelen is één miljard euro. "Dat lijkt heel veel, maar dat is niet zo", licht Mulder toe. "Ik heb de waarde van dat gas weleens berekend op tien, twintig of veertig miljard euro, afhankelijk van de gasprijs op dat moment."