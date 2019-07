Vijftien maanden cel geëist voor misbruiken ‘kwetsbaar meisje’

Via een instelling voor minima leerde de moeder van de inmiddels 22-jarige vrouw de Klazienavener een aantal jaren terug kennen. Hij ging een paar keer met de dochter op stap en omdat ze haar moeder te streng vond, koos ze er op haar 19e voor om bij de man in Klazienaveen te gaan wonen. Dat was in het najaar van 2016.Toen ze bij hem woonde, heeft de man haar meerdere keren tegen haar wil gezoend en seksueel misbruikt, vertelde ze later bij de politie. De jonge vrouw, die het contact met haar moeder destijds had verbroken, wist niet waar ze naartoe kon en wat ze ermee aan moest. “Ik voelde me machteloos, wazig en bang tegelijk. Ik wilde niet meer met hem onder één dak wonen”, zei ze in haar slachtofferverklaring.Begin 2017 vertelde ze iemand op school over het misbruik. Die adviseerde haar naar de politie te gaan. Zo kwam de zaak aan het rollen. De officier van justitie omschreef haar als ‘een kwetsbaar meisje’. “Het lijkt erop dat hij dit meisje, dat in een lastige situatie zat, heeft opgezocht om er vervolgens misbruik van te maken.”Dat ontkende de Klazienavener. Dat de aanklager ook nog aanhaalde dat hij in 2004 is veroordeeld tot vijf jaar cel voor pedoseksuele delicten, maakte de man kwaad. “Dit is schandalig. Ik heb geleerd van mijn straf. Ik heb een huis, ik heb een relatie, ik heb twee honden… Ik kan heel kwaad worden van dit soort valse beschuldigingen”, brieste de Klazienavener.De man was de hele zitting al nukkig, omdat hij tegen zijn zin ’s ochtends vroeg door de politie van huis was gehaald. De rechtbank had, nadat hij bij een vorige zitting niet kwam opdagen, bepaald dat hij vandaag verplicht aanwezig moest zijn bij de rechtszaak. Op 16 juli volgt de uitspraak.