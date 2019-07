Durfpoli helpt Anouk van haar hondenangst af

Die therapie is zo succesvol dat die wordt uitgebreid. Want nu kunnen ook kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar met een medische fobie terecht bij de Durfpoli. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die bang zijn voor bloed, verwondingen, naalden, de dokter, de tandarts of de angst hebben zich te verslikken of te stikken. Kinderen met een fobie voor bepaalde dieren of situaties, zoals bijvoorbeeld hoogtes, konden al bij de durfpoli terecht.In drie sessies worden kinderen en jongeren stap voor stap steeds meer blootgesteld aan waar ze bang voor zijn. "Een kind dat hoogtevrees heeft laten we bijvoorbeeld eerst op een tafel staan en daarna op een trap", zegt projectleider Rachel de Jong.Anouk heeft eens meegemaakt dat een hond uit haar straat was ontsnapt en op haar af stormde. "Ik viel en toen ging hij heel hard tegen me blaffen", zegt ze. Bij de tweede sessie gaat ze een hond aaien in de behandelkamer bij Accare. De hond komt aangelijnd de kamer binnen en gaat zitten op orders van het baasje. Dan leidt de therapeut de hond af door met haar hand naar zijn kop te gaan. De hond geeft een pootje. Op dat moment durft Anouk de hond te gaan aaien. Eerst op de rug en daarna op zijn kop.Aan de durfpoli is ook een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld. "We weten dat de zogeheten exposure therapie succesvol is bij de behandeling van angsten bij kinderen, maar hoe precies weten we nog niet. Een vraag is bijvoorbeeld of er juist wel of niet een ouder bij moet zijn, of de behandeling thuis of bij Accare plaats moet vinden en of de stappen in de therapie klein of juist groot moeten zijn. Met die gegevens willen we kinderen nog beter helpen", aldus De Jong.Ze verwacht in het najaar alle onderzoeksgegevens te hebben verzameld en hoopt daar dan eind van het jaar of begin volgend jaar op te promoveren.Anouk heeft tijdens de tweede sessie vijf keer een minuut de hond geaaid. In de vakantie gaat ze zelf verder oefenen met een hond van haar tante en een andere hond uit de buurt. En, zien we haar ook bij de Baggelhuizerplas deze zomer? "Ik denk het wel", zegt ze.