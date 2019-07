Wandelnetwerk Drenthe: 'Vanuit het zuiden werken we naar boven'

Met dit netwerk moet het voor de wandelaar mogelijk worden om op een gemakkelijke manier zelf een kortere of lange wandelroute uit te stippelen. Recreatieschap Drenthe is de organisatie die dit allemaal realiseert.Momenteel is gemeente De Wolden de enige Drentse gemeente met een wandelnetwerk dat helemaal af is. Dick Dijkstra is directeur bij Recreatieschap Drenthe: "We werken vanaf De Wolden, in het zuiden, omhoog de provincie in. Zo proberen we het netwerk steeds een stukje uit te breiden."Een provinciebreed wandelnetwerk is niet zomaar gerealiseerd. Hoewel er geen nieuwe paden aangelegd worden, gaat er wel heel veel tijd in zitten, zegt Dijkstra. "Vooral de planning en voorbereiding vooraf, dat kost tijd en dus geld. Daarnaast moeten er héél veel paaltjes, borden en panelen geplaatst worden. En een deel van de kosten gaat zitten in het onderhoud."De kosten voor het complete wandelnetwerk worden geschat op 2,7 miljoen euro. "Een derde van die kosten neemt de provincie voor zijn rekening. De rest van het geld halen we bij gemeentes, maar ook bij fondsen en uit speciale subsidies."Het aanleggen van het wandelnetwerk kost zoals gezegd vooral tijd. "Ik zou het heel mooi vinden als in, pak hem beet, 2025 heel Drenthe aangesloten is", zegt Dijkstra. De stand van zaken nu is dat er in de gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe, Coevorden en Emmen flink gewerkt wordt aan het netwerk. In de gemeenten Borger-Odoorn en Meppel is net gestart met het project.Hoe het wandelnetwerk werkt, wordt uitgelegd in onderstaand filmpje van Recreatieschap Drenthe:Met het wandelnetwerk bepaalt de wandelaar zelf waar en hoe lang gewandeld wordt. De route kan gestart worden vanaf elk genummerd knooppunt. Op de kaart of via de knooppuntenplanner zijn de verschillende knooppuntennummers terug te vinden.Ter plaatse staat een knooppuntpaal. Hierop is een kaartje bevestigd van de omgeving met vermelding van de nabijgelegen knooppunten. Hier maak je de keuze welke kant je op wil. De wandeltracés tussen de knooppunten zijn bewegwijzerd met witte bordjes met bruine pijlen. Bij het volgende knooppunt wordt weer de keuze gemaakt in welke richting je de route wil vervolgen.Het gaat nog even duren voor je op deze manier heel Drenthe door kan, maar mocht je in De Wolden alvast de wandelschoenen aan gaan trekken: veel wandelplezier!