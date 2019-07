Eline Vedder stopt bij LTO Noord

De in Ruinerwold woonachtige Vedder kwam dit jaar via voorkeursstemmen in de Provinciale Staten voor het CDA. "Ik ben trots en vereerd dat ik nu Statenlid mag zijn", zegt Vedder op de website van LTO Noord . "Met pijn in het hart neem ik afscheid als voorzitter van onze afdeling. Maar je moet situaties voorkomen waarin je een brief aan jezelf adresseert."De melkveehouder was sinds 2017 voorzitter van de afdeling van de Land- en Tuinbouworganisatie.Ze was regelmatig te zien in (landelijke) media. In 2016 bijvoorbeeld met de 'laarzenactie' en onlangs met de actie #doesnormaal na de bezetting van een varkenshouderij door dierenactivisten.