Ter Apel ontlast door vluchtelingenopvang in Boxtel

Maximaal 450 vluchtelingen worden vanaf half oktober opgevangen door de gemeente Boxtel, om zo de druk te verlichten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op Landgoed Velder in Liempde kunnen de vluchtelingen tot half februari verblijven, dat schrijft Omroep Brabant

"We hebben allemaal de beelden uit Ter Apel gezien", zegt burgermeester van Boxtel Ronald van Meygaarden. "Zo'n mensonterende situatie moeten we niet nog een keer laten ontstaan, al helemaal niet met de winter op komst. Het mooie van landgoed Velder is dat de mensen die er tijdelijk gaan wonen er ook echt tot rust kunnen komen."

Meerdere opvanglocaties

Naast gemeente Boxtel hebben ook de gemeente Zoutkamp in Groningen en Velsen-Noord in Noord-Holland hulp geboden. In Zoutkamp komen tijdelijk 500 tot 700 plekken beschikbaar tegenover de Willem Lodewijk van Nassaukazerne.

De opvang in Velsen-Noord komt in de vorm van een cruiseschip. Daar kunnen 1000 asielzoekers terecht, hoewel dat aantal in het geval van extreme drukte uitgebreid kan worden naar 1200. Ook komt er ook een schip in het Amsterdamse Westelijk Havengebied te liggen.

Aanmeldcentrum Bant

De locatie in het dorp Bant waar een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers moet komen, is nog niet in handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster, meldt Omroep Flevoland