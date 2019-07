Brand in Zuidwolde: graanveld zwartgeblakerd

Het vuur breidde zich snel uit. De politie riep omstanders op de hulpdiensten de ruimte te geven om de brand te blussen.Rond 16.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Tientallen vierkante meters gemaaid graan is door de brand zwartgeblakerd. Het verkeer op de N48 ondervond enige tijd hinder.De Veiligheidsregio Drenthe kon nog niet vertellen of de droogte iets te maken heeft met de brand. In bijna het hele land is de brandweer extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Het is alweer dagenlang warm en droog in Nederland en er wordt geen regen voorspeld. In combinatie met wind kan een klein vuurtje zich dan makkelijk uitbreiden tot een grote brand, waarschuwt de brandweer.Gisteren vatte een bult gedroogd gras vlam in Fluitenberg. Ook was er brand in een weiland in Schoonebeek.