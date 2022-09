De Veenkoloniale schonen waren niet zo preuts

Hachmer: "We hebben een enorme collectie textiel in ons depot. Dat komt deels doordat we één van de oudere musea van de provincie Groningen zijn. Het Veenkoloniaal Museum is in 1939 ontstaan en vanaf toen is er ook al textiel verzameld. Ik weet dat er veel musea zijn waarvan de directie op een gegeven moment zei: doe die stoffige rommel maar weg, wat moeten we ermee. Zelfs het Fries Museum wilde jaren geleden de Mata Hari Collectie wegdoen. Hier is er altijd voor gekozen om de textielcollectie te bewaren en de kwaliteit van de meeste stukken is verbazingwekkend."