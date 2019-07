Drentse Max kiest ander pad dan oud-ploegmaat Verstappen

Al op zijn derde reed Weering de eerste rondjes in een kart. "Het is echt met de paplepel ingegoten", zegt hij. "Mijn vader heeft vroeger zelf ook gekart en mijn opa is altijd gek geweest op auto's en motoren en alles wat daarbij hoort."Op zijn achtste reed Weering zijn eerste Nederlands Kampioenschap en op zijn twaalfde kwamen de internationale wedstrijden. Hij kon zich meten met de besten. Achteraf zelfs met een van de allerbesten, blijkt nu. Teamgenoot destijds was namelijk huidig Formule 1-ster Max Verstappen, het talent droop er al vroeg af. "Dat kon je toen al zien. Hij kon op het circuit komen en zag meteen alles al, hoe je moest rijden. Dat was super om te zien."Maar de wegen van Max en Max scheidden. De Drentse Max koos voor toerwagens. "Rijden in toerwagens past beter bij mij", zegt de in Hardenberg geboren Coevorder. "Het vergt een andere rijstijl. In de Formule 1 moet je rustig enrijden. Ik ben wat agressiever en grover tijdens het rijden."Weering rijdt sinds kort in een Lamborghini, voor het Johan Kraan Motorsports-team in de Super Car Challenge. Hij was na het rijden in een BMW toe aan wat snellers. "Dat is heel erg gaaf, een hele ervaring. Vooral omdat ik 18 jaar ben natuurlijk. Eigenlijk ben ik al in een auto gestapt toen ik nog geen rijbewijs had, op een circuit mag dat", vertelt de racefanaat. "Je maakt er veel snelheid mee, veel meer dan je op de openbare weg mag."De volgende wedstrijd voor Weering is op het circuit van Zandvoort, daarna wacht in Assen de Gamma Racing Day in augustus. Weering: "Daar wil ik voor de winst gaan."