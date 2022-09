Vrijwilligers Museumspoorlijn STAR klaren monsterklus: grote stoomlocomotief gerestaureerd

Stoomlocomotief 52 8082 is van origine van de voorheen Deutsche Reichsbahn. De 'Baureihe 52' is ontstaan uit de universele goederentreinlocomotieven van de serie 50. Door de Tweede Wereldoorlog is het ontwerp van deze serie steeds verder versimpeld en versoberd. Met ruim 7000 gebouwde exemplaren is het een van de meest gebouwde locomotieven ter wereld en werden in heel Europa (mu.v. Nederland) gefabriceerd.

Na de oorlog zijn vele honderden locomotieven in dienst gekomen van de diverse spoorwegmaatschappijen. Bij de Deutsche Reichsbahn in de DDR (Oost-Duitsland) zijn in begin jaren '60 200 exemplaren verbouwd tot '52.8', de zogenaamde 'Reko-lokomotiven' (Rekonstruktion). De locomotieven kregen nieuwe ketels en veel modificaties. De eerdere 'versoberingen' werden daarmee min of meer ongedaan gemaakt. Vele exemplaren van dit type hebben tot ver in de jaren '80 van de 20ste eeuw dienst gedaan. De laatste werd zelfs pas in 1994 officieel buiten dienst gesteld.

De STAR heeft nu drie dezelfde locomotieven waarvan twee bedrijfsvaardig

De 52 8082 is een zusterlocomotief van de 52 8060 en in technisch opzicht nagenoeg identiek. De 52 8060 heeft bij de STAR de 'normale' zwart/rode uitmonstering die kenmerkend is voor Duitse stoomlocomotieven. Verder heeft het een grotendeels roodbruin drijfwerk. Door verfgebrek werden diverse locomotieven in de DDR niet meer voorzien van mooi rood drijfwerk, maar soms van roodbruine menie. Net wat voorhanden was om er op te smeren. Hierdoor is de 52 8082 toch een beetje onderscheidend ten opzichte van de 52 8060.