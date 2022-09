Vivianne Miedema heropent Cruyff Court in Hoogeveen

Een bijzonder moment voor de Hoogeveense Miedema, want Hoogeveen is de plek waar ze zelf opgroeide en het voetbalveld is de plek waar ze zelf ook vaak te vinden was. "Het is het veldje waar ik zelf veel heb gevoetbald, dus extra speciaal voor mij. Het is mooi dat we zo'n veldje hebben in Hoogeveen, daar moeten we gebruik van maken," vertelt ze voor de camera van RTV Drenthe.