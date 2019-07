Stoomtrein Stadskanaal-Hondsrug haalbaar, maar er is geen geld voor

Dat blijkt uit onderzoek van CMO STAMM in opdracht van Museumspoorlijn STAR en regionale overheden. Het gaat om de heraanleg van een deel van de voormalige spoorlijn Assen-Stadskanaal. Het stuk Stadskanaal-Gasselternijveen zou makkelijk kunnen, maar tot aan Gieten stuit het spoor waarschijnlijk op problemen. De STAR heeft al jaren de heraanleg op haar verlanglijst staan. Een stoomtrein naar de Hondsrug trekt meer reizigers en toeristen.De kosten daarvan bedragen ongeveer 4 tot 5 miljoen euro. Voor 8 kilometer spoorlijn is dat een klein bedrag. Door met professionele spooraannemers, maar met gebruikte materialen, te werken kunnen de kosten flink worden verlaagd. Maar zelfs 4 of 5 miljoen euro is op de begrotingen van gemeenten en provincies een groot bedrag dat niet voor toerisme beschikbaar is.Heraanleg zou voor de STAR toch welkom zijn omdat de stoomtrein straks wel tussen Stadskanaal en Veendam kan blijven rijden, maar wel minder als de STAR het spoor met Arriva moet delen. En het stuk Nieuw-Buinen-Musselkanaal is vorig jaar buiten gebruik gesteld, de spoorlijn is daar echt versleten.Behalve het geld is er nog een mogelijk probleem: Sinds het opbreken van de spoorlijn in 1977 zijn er veel bomen op en bij het talud gegroeid en is nieuwe natuur ontstaan. Volgens het onderzoek van CMO STAMM is er slechts beperkt kapwerk nodig. Wel moet er een natuurtoets komen.Ver van de voormalige spoorweg loopt een wandelpad van Assen tot aan Stadskanaal. Dat kan volgens de onderzoekers gewoon blijven bestaan of ernaast worden gelegd omdat een toeristische stoomtrein niet zo'n breed talud nodig heeft als gewoon treinverkeer.De onderzoekers spraken met zo'n kleine 25 omwonenden in Gasselte en Kostvlies. De komst van een museumspoorlijn wordt door een deel van deze groep aanwonenden ervaren als een inbreuk op de rust en biodiversiteit die de wandelroute uitstraalt.Voor wethouder Henk Heijerman van Aa & Hunze staat als een paal boven water dat Kostvlies misschien de voorlopige eindhalte kan zijn, maar niet de definitieve. Hij wilde museumspoorlijn heraanleggen tot vlak bij Gieten.Op de site van Drenthe Toen kunt een videoreis maken over de voormalige spoorlijn . Ook is er een album met historische foto's van de spoorlijn uit de tijd dat de Noord Ooster Lokaal Spoorweg (NOLS) er reed.