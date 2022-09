Luchthavens: 'Hogere vliegtaks gebruiken voor duurzamere luchtvaart'

Vliegtickets worden bijna dertig euro duurder, schrijft De Telegraaf . Het kabinet heeft besloten de belasting op vliegen, de zogenaamde 'vliegtaks', te verhogen van 7,95 euro naar 28,58 euro.

De Groot verwacht dat de taks zal leiden tot hogere prijzen, maar slechts als onderdeel van een algemene tariefstijging. Doordat brandstof en personeelskosten ook stijgen, zal de prijs van vliegtickets sowieso omhoog gaan. Wel is het afhankelijk van de originele prijs van het ticket hoe veel invloed de vliegtaks heeft, meent de directeur.

"Op een ticket van duizend euro is de impact van 28 euro relatief beperkt", zegt de Groot. Terwijl het voor goedkope tickets een relatief veel grotere prijsstijging is, voegt ze toe. "Maar we hebben geen low-cost verkeer op Groningen Airport Eelde." Bij low-cost vliegtuigmaatschappijen kan je denken aan bijvoorbeeld RyanAir of WizzAir.

Vierhonderd miljoen euro

Dat geld moet grotendeels worden besteed aan verduurzaming van de luchtvaart, vindt de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). De vereniging heeft in juli een brief gestuurd naar de minister van Financiën met het verzoek om vierhonderd miljoen euro te reserveren voor dat doel, vertelt Meiltje de Groot, voorzitter van de Nederlandse vereniging van luchthavens en directeur van vliegveld Eelde in Groningen. "Het verduurzamen moeten we versnellen en dat kost geld."

Tot op heden blijft een reactie van het ministerie hierover uit, al staat in het regeerakkoord wel dat een deel van de opbrengst inderdaad besteed wordt aan verduurzaming. De Groot is "heel benieuwd" of dat bedrag in de buurt komt van de gevraagde vierhonderd miljoen euro.