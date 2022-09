'Méér samenwerking kan Veenhuizen naar grotere hoogte tillen'

Een kostbare verbouwing, een extern depot voor de collectie en meer samenwerking met alles wat Veenhuizen te bieden heeft. Kersvers museumdirecteur Friso Visser heeft zichzelf een grote opdracht gesteld. Het Gevangenismuseum in Veenhuizen moet de komende jaren stappen zetten met de Proefkolonie in Frederiksoord in zijn kielzog.

Ruim drie maanden heeft Visser er nu op zitten in Veenhuizen en Frederiksoord. De zomerperiode - die standaard gepaard gaat met veel bezoekers voor het Gevangenismuseum - ligt al bijna achter de rug. "We hebben het minder druk gehad dan voorgaande zomers", zegt Visser. "Dat heeft ook met de tijdsloten te maken. Sinds 'corona' werken we daar mee."

600 vierkante meter extra

De stroom aan bezoekers was onder directeur Peter Sluiter al een punt. Veenhuizen en Frederiksoord worden goed gevonden door de toerist en de toetreding tot de UNESCO-Werelderfgoedlijst van 2021 versterkt dat alleen maar. In Veenhuizen zijn dan ook vergevorderde plannen voor uitbreiding van het museum.

De bedoeling is dat de carrévorm van de oude gevangenis in ere wordt hersteld en om een stuk museum erbij te bouwen. "Het gaat om 600 vierkante meter extra expositieruimte", zegt Visser. "Voor ons museum is dat heel veel."

Met de uitbreiding wordt de 'oude vorm' niet helemaal teruggebracht. "De carrévorm helemaal terugbrengen, kost te veel geld", aldus Visser.

Veel geld

De uitbreiding stelt het Gevangenismuseum in staat om het verhaal van het gevangeniswezen en de strafkolonie Veenhuizen apart te vertellen. De ingang van het museum komt straks aan de oostkant.

Met de verbouwing is ruim 3,3 miljoen euro gemoeid. "Veel geld", realiseert Visser zich. "De Nieuwe Rentmeester (sinds vorig jaar eigenaar van het gros van de panden in Veenhuizen, red.) moet dat realiseren. We hebben zelf de afgelopen jaren wat geld kunnen sparen. Daarnaast is er geld van de Vriendenloterij, de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. Daarmee komen we op zo'n 78 procent van de totale bouwkosten."

Twee maanden

Dan blijft er nog ruim 7 ton over. Visser: "Gisteren heb ik een vijftal fondsen aangeschreven om dekking te regelen voor het laatste geld. Ik denk dat we een goede kans maken, hoewel fondsen het in deze tijd niet makkelijk hebben. Er komen veel aanvragen binnen. Maar wij hebben - denken wij - een goed plan en bovendien al veel geld zelf opgebracht. Ik zie het wel goed komen dus."

Visser verwacht binnen 2 maanden uitsluitsel te hebben over de fondsen. "Als alles dan goed is, kunnen we bezig met de vergunningaanvraag."

Depot en vrijwilligers

Het Gevangenismuseum kijkt verder naar een extern depot. "We hebben 80.000 voorwerpen in onze collectie. Het verhaal achter die voorwerpen, is interessant en draagt bij aan het verhaal dat wij vertellen. Om al die voorwerpen goed op te kunnen slaan, is een depot belangrijk. Eventueel zou je die kunnen delen met meerdere culturele instellingen."

Verder is het werven van vrijwilligers een aandachtspunt. "We hebben te maken met vergrijzing, zoals dat bij vele organisaties het geval is. Zonder onze vrijwilligers, komt het museum stil te staan. Nieuwe aanwas heeft blijvende aandacht nodig."

Menukaart

Visser is niet bang om buiten de (gevangenis)poorten te kijken. "Ik zou het mooi vinden als het in Veenhuizen lukt de verschillende 'producten' wat dichter bij elkaar te brengen. We hebben veel fietstochten, activiteiten en instellingen die hier wat organiseren. Idealiter komen die bij elkaar, zetten we ze op één menukaart zodat bezoekers direct zien wat er waar te doen is en waar ze uit kunnen kiezen."