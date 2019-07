Reis over de voormalige spoorlijn van Stadskanaal naar Gieten

klik dan hier

Dat blijkt uit onderzoek van CMO STAMM in opdracht van Museumspoorlijn STAR en regionale overheden. Het gaat om de heraanleg van een deel van de voormalige spoorlijn Assen - Stadskanaal. Maar dan alleen voor museumtreinen.De STAR heeft al jaren de heraanleg op haar verlanglijst staan. Met een stoomtrein naar de Hondsrug trekt meer reizigers en toeristen. De provincie en de gemeenten Aa & Hunze en Stadskanaal vinden het een mooi plan maar hebben geen geld. De STAR wil proberen geld te vinden in Europa.Maar hoe ziet de spoorlijn tussen Stadskanaal en Gieten er tegenwoordig uit? Wat is er nog van de historie terug te vinden? Maak via onderstaande video een reis over de huidige spoorlijn en die van vroeger:In 1905 werd de spoorlijn tussen Assen en Stadskanaal geopend. De Noordoosterlocaalspoorweg-maatschappij (NOLS) legde hem aan, de Staatsspoorwegen (SS) deed de exploitatie. Later ging alles over naar de NS.Het deel Gasselternijveen - Stadskanaal was een echte lokaalspoorlijn voor zowel reizigersvervoer als goederen. Bijvoorbeeld vlees van exportslachterij Udema in Gieten, aardappelen uit Rolde en mijnhout uit de Drentse bossen. Tussen Gasselternijveen en Stadskanaal lag zelfs dubbelspoor omdat daar ook de spoorlijn Zwolle - Emmen - Stadskanaal langs liep.In 1947 stopte het vervoer van reizigers. Het vervoer werd overgenomen door bussen die steeds comfortabeler werden en overal konden komen. Het goederenvervoer werd steeds meer overgenomen door vrachtwagens toen niet alleen de voertuigen, maar vooral de wegen in het gebied beter werden.Tot mei 1967 reden er nog dagelijks goederentreinen van Zwolle via Assen en Gasselternijveen naar Stadskanaal. Daar was Philips klant. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw was Udema de belangrijkste klant voor het goederenvervoer. Toen dat bedrijf aangaf niet meer van de diensten van de NS gebruik te willen maken, werd de lijn gesloten.[flickr: https://www.flickr.com/photos/drenthe/sets/72157709274267007 Tussen 1975 en 1977 is geprobeerd van de lijn een museumspoorlijn te maken, maar dat lukte niet. In 1977 volgde sloop van de route. Alleen de stationsgebouwen van Rolde en Eexterhalte bleven staan, evenals het viaduct over het Ravijn bij Gasselte. Sindsdien ligt er een prachtig wandelpad van Assen naar Stadskanaal, bij Gieten is een deel ook fietspad.Meer over de geschiedenis van de spoorlijnen Assen - Stadskanaal en Stadskanaal - Emmen - Zwolle is te vinden op de site van Robert van Wissen . Robert doet al jarenlang onderzoek naar (voormalige) spoorlijnen van de Noordoosterlocaalspoorweg (NOLS).