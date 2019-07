Nieuw zorgcomplex Zuidwolde 'Omdat ik vond dat er nog niet zoveel was'

Gisteravond presenteerde Hans Haar het plan voor de bouw van het zorgcomplex op het gemeentehuis van De Wolden. Het komt in Bospark Ekelenberg dat een gemêleerde samenstelling kent. Er komen niet alleen vrijstaande, twee-onder-één kap en rijtjeskoopwoningen, maar ook woon-werkwoningen, sociale huurwoningen en middenhuur-woningen. Maar meest opvallend is het zorgcomplex daar bovenop.​Het zorgcomplex is bedoeld voor mensen met een verpleeghuisindicatie die speciale zorg nodig hebben. Hans Haar: "Dat is geen vraag van de gemeente geweest, dat heb ik zelf bedacht. Ik vond dat er nog niet zoveel in de regio zat. En wat ik vaak van de huisartsen hoor is dat mensen zo gauw uit elkaar getrokken worden. De een woont dan in Zuidwolde, de ander in Norg. Vooral als je een echtpaar bent is dat niet leuk en ook niet handig."Het nieuwe zorgcentrum wordt gebouwd en in beheer genomen door een grote landelijke zorgorganisatie die meerdere verpleeghuizen heeft. Een regionale zorgorganisatie haakte na lang onderhandelen af, zegt Haar.Ekelenberg ligt aan de rand van Zuidwolde dicht bij de N48. Maar de autoweg is door een bosrand gescheiden van de nieuwe woonwijk en het lawaai van het autoverkeer is er niet hoorbaar. Begin van deze eeuw vertrokken de laatste campinggasten. Door de crisis van 2008 lukte het niet eerder de woningbouw te ontwikkelen die Haar voor ogen had.Haar kan het zich inmiddels amper meer voorstellen dat het terrein ooit een camping was: "Nee, toen alle bomen en wat er op stond weg was dacht ik, ik wist niet dat het zo groot was, maar toe maar."Het gebouw wordt zo ontworpen dat het in de toekomst nog een nieuwe functie kan krijgen. Haar: "Dat wordt dan zo gebouwd dat het over 30, 40 jaar ook door andere groepen gebruikt kan worden, omdat dan de babyboom vertrokken is. Dan kun je het ook nog een keer hergebruiken."De nieuwe woningen en het zorgcomplex in Bospark Ekelenberg worden allemaal gasloos.