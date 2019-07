Zijn er nog overlevenden van een treinbeschieting in de oorlog bij Hoogeveen?

Deze herdenking vindt plaats op de plek waar op 5 augustus 1944 een trein onder vuur werd genomen. Daarbij kwamen 43 mensen om en vielen meer dan honderd gewonden. "Dit was een drama. Het meest bloederige drama van de Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog", zo zegt Metselaar.Hij deed er onderzoek naar. Jarenlang is er niet over deze beschieting geschreven . In 2004 is een monument onthuld aan de rand van het veld waar het gebeurde. Dat is aan de Wijsterseweg, vlakbij Hoogeveen."De trein stond in de volle lengte in het open veld tussen twee bosjes in. De vliegtuigen doken op de trein", zo weet Metselaar. "Men was in verwarring over de status van de trein. Men dacht dat het een militaire trein was, maar het was een passagierstrein."Bij de onthulling van het monument in 2004 vertelden overlevenden wat ze mee hadden gemaakt. Pietsje Postma-Bosma deed dat voor de camera van RTV Drenthe. "We kropen in de greppels. Toen begonnen ze te schieten. Dat was niet prettig. Je hoorde gejammer en mensen begonnen te schreeuwen."De sloot is uiteindelijk het geluk geweest van mevrouw Postma-Bosma. Daardoor overleefde zij de beschieting. De passagiers die de graanvelden zijn ingerend werden geraakt door het vuur van de vliegtuigen. "Het was heel angstig allemaal. Om ons heen lagen allemaal doden."Veel van de gewonden werden opgevangen op boerderijen in de buurt. Van de familie Strijker bijvoorbeeld. Zij gebruikten alle lakens om de mensen te verbinden. En dat in de tijd dat er maar weinig was. De geraakte trein is uiteindelijk weggesleept naar Hoogeveen.Overlevenden en familie daarvan hebben eerder al eens een herdenking gehouden bij het monument. Zij zijn nu in de tachtig of negentig. Dit jaar is het op 5 augustus 75 jaar geleden dat het gebeurde. En daarom moet er een herdenking komen.En die komt er ook volgens Metselaar. "We ontvangen de mensen op het gemeentehuis in Hoogeveen en gaan daarna met de bus naar de plek achter de boerderij." Maar vraag is wel hoe je aan adressen komt van overlevenden of familie daarvan die mogelijk mee willen doen aan de herdenking?De passagiers kwamen namelijk overal vandaan. "Velen gingen naar familie in Groningen. Sommigen waren op zoek naar voedsel in het Noorden. Maar hoe kom je daar nou mee in contact?"Volgens Metselaar is de herdenking overigens voor iedereen. Ook als je niet in de trein hebt gezeten. Of mensen zich melden weet hij niet."Ik weet nu in ieder geval dat er een stuk of tien komen. Maar dat is maar een beperkt groepje. De oorlog is 75 jaar gelden. Maar het is ook75 jaar geleden. Met onze levensverwachting zou je ervan uit kunnen gaan dat er nog mensen in leven zijn."De herdenking wordt op vijf augustus gehouden.