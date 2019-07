Werkstraffen voor in elkaar slaan ‘verkrachter’ in Schoonebeek

Het 15-jarige meisje had een paar weken daarvoor thuis verteld dat ze tegen haar wil seks met de man had gehad in jeugdsoos Goeroe. De man had haar gedwongen en ze kon niks doen. Het meisje was helemaal overstuur en heeft uiteindelijk ook aangifte gedaan.Begin januari vorig jaar namen haar broer, neef en twee vrienden wraak. Aan De Pallert in Schoonebeek sloegen ze de verdachte in elkaar. Hij werd met een hersenschudding, een blauw oog en een bloedneus naar het ziekenhuis gebracht. De rechter heeft de vier mannen veroordeeld voor openlijke geweldpleging.De Schoonebeker is in mei dit jaar door de rechtbank vrijgesproken van de verkrachting , omdat dwang niet te bewijzen was. Wel is hij bestraft voor ontucht, het hebben van seks met een minderjarige. Hij is ook veroordeeld tot 120 uur werkstraf en kreeg daar drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie bij.