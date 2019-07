Advocaten verdachten fatale overval op Chinees in Hoogeveen willen getuigen horen

Daar diende de derde regiezitting over de fatale overval op Wang, waarvan de twee verdacht worden. De 31-jarige Alifu W., de bestuurder van de auto die de fatale botsing aan het Kaaplaantje in Hoogeveen veroorzaakte, zit nu bijna negen maanden in voorarrest. Medeverdachte Shirali M. (32) heeft maar kort vastgezeten. Hij verscheen voor het eerst in de rechtbank in Assen.Restauranthouder Wang had op de avond van 18 oktober vorig jaar een afspraak met Alifu W. over een geldtransactie achter zijn restaurant in Hoogeveen. Wang zou tienduizenden euro’s contant geld aan de Hagenaar geven en die zou in ruil daarvoor hetzelfde bedrag op zijn Chinese rekening storten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft W. dat nooit gedaan, maar griste hij wel de tas met cash geld uit de handen van Wang, terwijl hij in de auto op de parkeerplaats achter het restaurant zat. Daarna gaf hij gas en probeerde hij er vandoor te gaan.Op beelden van bewakingscamera’s die vanmiddag in de rechtbank werden getoond, was te zien hoe Wang en de kok van zijn restaurant aan de auto gingen hangen. De kok viel op de grond toen de auto een scherpe bocht maakte. Wang hield vast. Hij kwam om toen de auto een paar meter verderop hard tegen een muurtje reed.“Waarschijnlijk was mijn cliënt niet meer in staat om de auto fatsoenlijk te besturen, omdat Wang niet de auto, maar hém vast had met een arm om de nek”, aldus W.’s advocaat Louis de Leon. Volgens hem heeft Wang de zak met geld vrijwillig afgegeven en de Hagenaar daarna hard op het hoofd geslagen, waardoor die meteen wilde vluchten. Van een beroving door Alifu W. is volgens De Leon geen sprake geweest.De kok van het restaurant, die er met zijn neus bovenop stond, heeft bij de politie wisselende verklaringen afgelegd over wat er nu precies is gebeurde op de parkeerplaats. De Leon en de advocaat van Shirali M. willen hem daar bij de rechter-commissaris zelf kritische vragen over stellen. Ook willen ze Wangs weduwe aan de tand voelen, omdat zij ook verschillende verklaringen heeft afgelegd.W., die zelf zwaargewond raakte, en M. zijn dezelfde avond nog aangehouden. Over welke rol M. heeft gespeeld, werd op de korte zitting niks duidelijk. Er is ook een derde man opgepakt voor betrokkenheid bij de zaak, dat is een 31-jarige man met Chinese roots, die in Frankrijk woont. Ook hem willen de advocaten ondervragen. De man zat verstopt achter een muurtje op de parkeerplaats en heeft alles zien gebeuren. De officier van justitie liet na de zitting doorschemeren dat hij waarschijnlijk zelf niet strafrechtelijk wordt vervolgd.De Leon vroeg de rechtbank net als tijdens de vorige zittingen om W. vrij te laten. Hij haalde daarbij aan dat M. van precies hetzelfde misdrijf wordt verdacht en niet meer vastzit. Hij vindt dat ook zijn cliënt de strafzaak thuis moet kunnen afwachten. De Hagenaar is ook in beeld geweest voor beroving van een Chinese man in Almere . Daarvoor wordt hij verder niet vervolgd, liet de officier van justitie weten.Morgen neemt de rechtbank een beslissing over verzoeken van de advocaten.