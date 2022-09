Giftige valse wolfspin ook in Drenthe gespot

De giftige valse wolfspin: hij rukt op in heel het land, schrijft het AD . Ook in Drenthe is de spin dit jaar al een aantal keer gespot, al is het aantal waarnemingen dit jaar op twee handen te tellen. Dat terwijl er landelijk ruim 500 exemplaren zijn gezien in een jaar tijd.

Waar de meeste spinnen snel de benen nemen als er een mensenhand naar ze toe komt, is de valse wolfspin minder angstig. Soms valt het beestje zelfs aan, uit zelfverdediging. Dat zegt spinnenexpert Andrea Dekkers. Hoewel er ook andere spinnensoorten in Nederland zijn die dat doen, kunnen die over het algemeen niet door een dikke mensenhuid heen bijten. De valse wolfspin kan dat daarentegen wel, vertelt Dekkers.

'Aangenaam verrast'

Herman Berteler is een van de weinigen die de beruchte spin in Drenthe heeft gespot. Berteler is dagelijks in de weer met het waarnemen van allerlei flora en fauna, dus foto's maken van een nieuwe soort is als een tweede natuur voor hem. Pas later kwam hij erachter dat het om de valse wolfspin ging.

Op de vraag hoe hij reageerde op de spin begint Berteler te lachen. "Ik vind zoiets geweldig. Ik was aangenaam verrast dat het om een zeldzame soort ging."

Franse verstekeling

Berteler vermoedt dat de spin meegekomen is op de terugweg uit Frankrijk. Zijn kinderen waren in de Dordogne op kampeervakantie geweest, en bij het uitpakken van de auto viel de spin tussen de spullen vandaan. Hoewel Berteler zelf wel blij werd van de waarneming, waren zijn kinderen er minder over te spreken. "Die schrokken, want ze hadden er daar een stuk of vijf van in de tent gehad."