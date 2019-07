Jeugdinterlands ook volgend seizoen bij Achilles 1894

Achilles is een van de acht clubs in Nederland waar de KNVB haar jeugdinterlands afwerkt. Naast de Assenaren wordt ook gevoetbald bij Harkemase Boys, Quick'20, FC 's-Gravenzande, ARC, Quick Boys, UDI'19 en sv Venray.Belangrijke eis vanuit de KNVB is een hoofdveld met natuurgras. Er worden plannen gemaakt met de clubs om de velden in optimale conditie te krijgen en houden, iets wat volgens de voetbalbond in het voordeel is van de technisch onderlegde Oranjespelers en -speelsters.De eerste wedstrijden in Assen worden gespeeld in september, als onder 18 een toernooi afwerkt met Denemarken, Japan, USA. Verder voetbalt de onder 16 op 5 en 7 november een oefeninterland tegen Hongarije.Achilles is al een aantal jaar speellocatie voor de KNVB.