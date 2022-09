NAM kan oliewinning mogelijk hervatten in Schoonebeek

Het Asser oliebedrijf stopte met oliewinning in Schoonebeek, omdat het vreesde de vergunning te verliezen na het constateren van kleine, ongevaarlijke overschrijdingen van het gehalte tolueen in het afvalwater. Dat afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning werd geïnjecteerd in de grond in Twente. Ook daar stopte de NAM in januari mee.