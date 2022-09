NAM mag weer boren in Schoonebeek, wacht op toestemming SodM

Het Asser oliebedrijf stopte met oliewinning in Schoonebeek, omdat het vreesde de vergunning te verliezen na het constateren van kleine, ongevaarlijke overschrijdingen van het gehalte tolueen in het afvalwater.

Het afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning wordt momenteel in Twente in de grond geïnjecteerd. De NAM laat weten dat ze binnen afzienbare tijd, voor het einde van het jaar, hiermee stopt en het water gaat injecteren in Drenthe. Daarvoor is nog geen vergunning aangevraagd, maar het plan van aanpak voor het gebied is inmiddels door het ministerie opgestart.