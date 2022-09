Energierekening van bakkers is torenhoog: doorberekenen in de prijs is lastig

Bakkers staat het water aan de lippen, vanwege de stijgende prijzen van grondstoffen en energie. Probleem is dat die kosten amper doorberekend kunnen worden aan de klant. Vooral bakkers van wie het energiecontract verloopt, hebben het moeilijk.

Bakkerij Alsady in Assen is zo'n pechvogel. Eerder betaalde het bedrijf 3.000 euro per maand voor gas en elektra. Maar het contract is pas verlopen en nu heeft de bakkerij te maken met dagprijzen. "Ik betaal nu zes keer zoveel", zegt mede-eigenaar Amir Alsady.

Hij zit echt met zijn handen in het haar. "Ik heb geen idee wat we kunnen doen. We kunnen de stijgende prijzen niet oneindig doorberekenen, maar we kunnen ook niet steeds uit eigen zak bijleggen. Er moet wat gebeuren, maar ik heb zelf geen idee hoe en wat", aldus Alsady.

Prijzen producten al verhoogd