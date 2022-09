Assen neemt maatregelen tegen overlast bezorgauto's in Rolderstraat

De gemeente Assen neemt maatregelen tegen overlast van bezorgauto's in de Rolderstraat. Dit naar aanleiding van eigen controles en klachten van bewoners over overlast in de straat.

De gemeente heeft een brief hierover naar horecaondernemers gestuurd en RTV Drenthe heeft deze ingezien. "In de Rolderstraat zien wij een toename van voertuigen die langer dan 10 minuten stilstaan", schrijft de gemeente. Het is toegestaan om stil te staan om te laden en te lossen aan de linkerkant van de straat. Hieronder valt volgens de gemeente niet het ophalen van en wachten op bestellingen.

De nieuwe maatregelen houden in dat er per ondernemer twee bezorgauto's maximaal tien minuten mogen stilstaan. Ook moeten de auto's bedrijfsreclame hebben. Andere auto's moeten geparkeerd worden in de parkeerplekken, bijvoorbeeld aan de Menning. Voertuigen zonder herkenbare reclame kunnen bekeurd worden.

Foutgeparkeerde bestelauto's

De maatregelen worden genomen na klachten over het parkeren in de straat. Zo hebben verschillende bewoners aangegeven veel overlast te ervaren van de (bezorg)restaurants. Ze hebben last van bestelauto's die foutgeparkeerd staan, op het fietspad rijden en midden op de weg stilstaan om eten in te laden. Ook klagen buurtbewoners over geschreeuw, getoeter, luide muziek en uitlaatgassen die uit de draaiende motoren komen wanneer de auto's langere tijd staan te wachten.

"We hebben de klachten serieus genomen en zijn daarom gaan praten met de briefschrijvers, (horeca)ondernemers en andere bewoners in de Rolderstraat", laat een woordvoerder weten in een schriftelijke reactie aan RTV Drenthe. In deze gesprekken zijn afspraken gemaakt om de overlast een halt toe te roepen.

Controles in de straat

Al eerder dit jaar, van 9 mei tot en met 6 juni, heeft de gemeente controles gedaan in de straat naar aanleiding van klachten over het parkeren, zo blijkt uit de brief. Hieruit bleek dat veel voertuigen langer dan tien minuten stilstaan waardoor sprake is van parkeren in plaats van laden en lossen. "Dit hebben we tot op heden gedoogd, maar door de toename van stilstaande voertuigen komt de verkeersveiligheid in gevaar", zo staat in de brief.