Coöperatie OngeEikt moet opzoek naar een nieuwe locatie in Assen

Slechts drie maanden na de feestelijke opening, moet Coöperatie OngeEikt opzoek naar een nieuwe locatie. Het huidige pand in de wijk Baggelhuizen in Assen is verkocht aan een nieuwe eigenaar. Daardoor moet OngeEikt voor 1 oktober een nieuw onderkomen vinden.

Coöperatie OngeEikt is een coöperatie die bestaat uit ondernemers, makers, dienstverleners en kunstenaars uit Assen en omgeving. "Het gaat om een diverse groep mensen voor wie duurzaamheid, inclusief werken en sociale verbondenheid belangrijke kernwaarden zijn", staat op de website van OngeEikt.

Zorgen over de toekomst

Liedeke van Spronsen is een van de ondernemers bij de coöperatie, ze heeft een kaarsenatelier. Van Spronsen maakt zich zorgen over de toekomst van OngeEikt. "Iedereen is welkom als lid of als deelnemer. Als we op straat komen te staan, komt er best wel veel tot stilstand. Zo werken er tien mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons en die komen dan weer thuis te zitten. Ook zijn er dan geen wekelijkse activiteiten meer van 'Grenzeloos Creatief' voor vrouwen uit het azc waar ze met Nederlanders en elkaar kunnen samenkomen en creatief bezig zijn."

De coöperatie OngeEikt zit pas een jaar in het huidige pand aan de Eemland in Assen. Slecht drie maanden geleden was de feestelijke opening. Door corona kon dat feestje niet eerder plaatsvinden.

'Niet tegen commerciële prijzen te huren'

Van Spronsen en de andere ondernemers moeten het pand uit, omdat de nieuwe eigenaar niet tegemoet kan komen in de kosten. "Op dit moment huren wij het pand tegen een gereduceerd tarief. Met de nieuwe eigenaar konden we hier niet uitkomen. We hebben gewoon niet genoeg geld om tegen commerciële prijzen te huren."

Op dit moment is de coöperatie druk met het zoeken naar een nieuwe locatie. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. "We zijn opzoek naar een soortgelijk pand. We begrijpen dat het misschien niet in één pand kan, dus als we moeten opsplitsen staan we daar wel voor open. Het moet vooral een huurbaas zijn met een sociaal hart, omdat we de commerciële prijzen niet kunnen betalen. Dus daarin moet iemand ons wel tegemoet komen."