Acties bij Wilhelmina Ziekenhuis Assen voor betere cao

"Het gaat fantastisch. We zijn aan het flyeren aan de poort om aandacht te vragen voor het mislukken van de cao-bespreking", zegt voorzitter Herman Langen van het actiecomité en tevens medewerker van de operatiekamer van het WZA.Het personeel draait 24 uur lang zondagsdiensten. Dat betekent dat vandaag 20 van de ingeroosterde 100 ziekenhuismedewerkers aan de slag gaan voor spoedeisende zaken. Langen: "Het is de ultieme actie in de zorg. Het hele bedrijf platgooien, zoals in de industrie kan hier niet."Volgens hem is de patiëntveiligheid niet in gevaar. Spoedgevallen, kinderen en oncologiepatiënten worden geholpen. "En mocht het nodig zijn, gaan we met zijn allen weer aan de slag. De patiënt staat voorop. De acties zijn ervoor om dat in de toekomst ook te kunnen doen."Niet alleen in Assen wordt actiegevoerd. Gisteren werden in Alkmaar zondagsdiensten gedraaid en volgende week is Eindhoven aan de beurt. Naast staken gaan medewerkers aan de slag op andere afdelingen om extra patiëntenzorg te verlenen en achterstallig papierwerk te doen."Mensen hier zijn boos dat ze op deze manier behandeld worden. Het grootste struikelblok is loon", zegt Harma Schrage van FNV Zorg & Welzijn. "Wij willen er vijf procent bij, er wordt 2,5 geboden en daar spreekt weinig waardering uit."Werknemers ervaren volgens Schrage steeds meer werkdruk. Daarom wil FNV ook betere vergoedingen voor mensen die op het laatste moment worden opgeroepen voor een dienst. "Wij willen nieuwe gesprekken. We gaan meer en meer en meer acties voeren tot we krijgen wat we willen."