Vergeten gewas terug in de kolonie

Akkers in oude glorie hersteld

Dat moet gebeuren met de crowdfundingsactie Word Makker van een Akker. Daarmee moet onder andere de boekweit terug worden gebracht in de kolonie.De Vrije Koloniën van Weldadigheid herkennen we nog aan de kaarsrechte lanen met hoge bomen en de monumentale gebouwen. Arme stedelingen kwamen zo'n tweehonderd jaar geleden naar ons land voor onderdak, werk en scholing.Er ontstond een kleinschalige akkerstructuur, maar die is verdwenen. Weldadig Oord gaat aan de slag om de akkertjes weer terug te krijgen in het landschap.Het is een impuls voor de natuur: "De boekweit staat nu vol in bloei en het zoemt er van de bijen die op de nectar afkomen", zegt Bob Veldman van de Stichting Weldadig Oord, initiatiefnemer van het project."En dat vinden we belangrijk. Want aan de ene kant willen we de cultuurhistorie versterken en aan de andere kant de natuur". Om het project van de grond te krijgen is een crowdfundingsactie gestart.Twee eeuwen geleden was er veel vraag naar graan. Maar de grond van Drenthe bleek niet zo vruchtbaar, er was nauwelijks mest en de eerste bewoners van Frederiksoord en Wilhelminaoord hadden geen ervaring op het land.Boekweit lukte wel. Het is geen graan, want het komt uit de duizendknoop-familie, maar maakte als graanvervanger al sinds de late middeleeuwen een belangrijk deel uit van het dagelijkse voedsel.Boekweit heeft een interessante historie, die nu in de koloniën aan een nieuw hoofdstuk begint. Over het 'vergeten gewas' is een boekje verschenen: 'Boekweit. Terug in de kolonie', een uitgave van Stichting Weldadig Oord. Met een fietsroute, recepten en achtergrondinformatie.