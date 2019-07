'Attero moet zo snel mogelijk weer beginnen met biomonitoring'

Via biomonitoring hielden Attero en haar voorgangers de afgelopen twintig jaar in de gaten of er niet te veel uitstoot uit de verbrandingsoven in de omgeving terecht kwam.Omdat dat niet het geval was schafte Attero het systeem anderhalf jaar geleden af.VVD-Statenlid Johan Moes: "In 1996 begon de toenmalige VAM met het verbranden van afval. Tegen de verbrandingsoven was er destijds veel verzet uit de omgeving. De Raad van State heeft toen bepaald dat, om de veiligheid van de omgeving in kaart te brengen, biomonitoring ingesteld moest worden. Dit systeem heeft twintig jaar uitstekend gewerkt en er zijn in al die jaren geen afwijkende waarden gemeten. Dat gegeven heeft de omgeving altijd vertrouwen gegeven dat de verbrandingsoven veilig was."Het zijn eigenlijk speciale groentetuintjes. Daarin staan gevoelige plantensoorten, zoals spinazie en boerenkool, die uitstoot van de verbrandingsoven kunnen vastleggen. Het gaat dan om bijvoorbeeld zware metalen en kankerverwekkende stoffen zoals PAK's. Bij melkveehouders werd op dioxine gecontroleerd. De universiteit van Wageningen analyseerde de stoffen die door de planten en de melk werden opgeslagen. Bekijk hier hoe het systeem werkte Attero zegt de beste en schoonste rookgaszuivering van ons land te hebben. Volgens het bedrijf is dat de afgelopen twintig jaar uit de biomonitoring ook gebleken. Omdat er nooit wat werd gevonden schafte Attero het systeem af.Boerenorganisatie LTO Noord verzette zich tegen het eenzijdig stopzetten van de biomonitoring . Door de spontane afvalbranden afgelopen half jaar buiten de oven, onder meer in opslaglocaties kwam ook de kwestie over de biomonitoring weer naar boven. VVD, CDA, PvdA, FvD en SL willen nu dat Gedeputeerde Staten Attero opdraagt het systeem opnieuw op te zetten."De vele branden van de afgelopen tijd en de afwezigheid van het instrument van de biomonitoring leidt tot wantrouwen ten opzichte van Attero in de omgeving. Het opnieuw instellen van de biomonitoring kan het vertrouwen in Attero herstellen. Het kan zorgen voor snellere gegevens uit de omgeving bij nieuwe calamiteiten dan onderzoeken bij het RIVM kunnen", zo stellen de partijen. Biomonitoring helpt niet tegen afvalbranden of het voorkomen daarvan ", vertelde Robert Corijn van Attero onlangs aan RTV Drenthe. "Als er een afvalbrand is geweest word het RIVM gevraagd onderzoek te doen." Corijn wil het geld van het biomonitoringsysteem liever steken in het voorkomen van afvalbranden.Maar de marketingman van Attero snapt ook dat door het afschaffen van de biomonitoring en de vertrouwenspersoon voor de omgeving een negatief effect heeft op het vertrouwen van de buurt in de afvalverwerker. Corbijn beloofde in deze reportage van RTV Drenthe aan herstel van het vertrouwen te gaan werken.