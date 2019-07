Raad van State vernietigt gaswinningsbesluit

Volgens de rechter heeft de minister niet goed uitgelegd waarom de gaswinning niet sneller kan worden afgebouwd.Voor het lopende gasjaar heeft de uitspraak geen gevolgen voor het niveau van de gaswinning. Minister Wiebes heeft het winnen van 19,4 miljard kuub volgens de rechter voldoende onderbouwd. Dat deel van het gasbesluit blijft dan ook in stand.De minister legde echter wel goed uit waarom er ook gas uit het zuiden van het Groningenveld gehaald moet worden. De gemeente Tynaarlo maakte hier bezwaar tegen.Vanaf april 2018 wordt meer gas gewonnen uit het zuidelijke deel van het Groningenveld, dat deels ook Noord-Drenthe beslaat. Dit maakt de kans op aardbevingen in dit gebied iets groter, maar de kans op aardbevingen in de rest van Groningen kleiner.De minister verwacht niet dat deze verplaatsing van gaswinning gevolgen heeft voor de versterkingsoperatie. Onderzoeksorganisatie TNO bevestigt dit. Volgens hen hoeven in Drenthe geen gebouwen versterkt te worden, omdat alle gebouwen voldoen aan de veiligheidsnorm.De rechter besluit dat de minister hiermee goed gemotiveerd een keuze maakte, ondanks de lichte verhoging van een kans op aardbevingen in het zuiden van het Groningenveld. De minister heeft volgens de rechter voldaan aan de veiligheidsnorm.Voor het lopende gasjaar heeft de uitspraak geen gevolgen voor het niveau van de gaswinning. Minister Wiebes heeft het winnen van 19,4 miljard kuub volgens de rechter voldoende onderbouwd. Dat deel van het gasbesluit blijft dan ook in stand.De rechter is wel zeer kritisch over de motivering van het gaswinningsniveau het komende jaar. Zo is niet voldoende gemotiveerd waarom de gaswinning niet sneller kan worden afgebouwd.De Raad van State deed vandaag uitspraak in een zaak die was aangespannen door de provincie, gemeenten, Groninger Bodembeweging en andere gedupeerden.