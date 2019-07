Stelling: De Oranjeleeuwinnen halen de finale

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moet in de halve finale afrekenen met Zweden. Beide landen troffen elkaar twee jaar geleden op het EK in de kwartfinales, toen won Oranje in Doetinchem met 2-0."We speelden aanvankelijk niet zo goed, maar we pakten wel negen punten in de groep en zitten nu bij de laatste vier", zei Miedema eerder. "Dus je kan wel zeggen dat we weer in dezelfde flow zitten als twee jaar geleden op het EK."En ook al halen de dames de finale niet, ze hebben in elk geval al een olympisch ticket voor Tokio in 2020 op zak.Wat denk jij, is het spel van Oranje vanavond goed genoeg om de finale te halen? Of eindigt het hier voor de fanatieke dames?