Onderzoek naar bijna-botsing tussen lesvliegtuigen vliegveld Eelde

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar een bijna-botsing tussen twee lesvliegtuigen boven Glimmen in maart vorig jaar.

Uit het kwartaaloverzicht van de Onderzoeksraad blijkt dat vier toestellen van een vliegschool trainingsvluchten uitvoerden in het luchtruim rondom Groningen Airport Eelde. Dat meldt RTV Noord . De toestellen waren bezig met het oefenen van nachtvluchten op zicht, oftewel zonder de hulp van instrumenten. De piloten werden bijgestaan door de luchtverkeersleiding.

Tijdens één van de manoeuvres is een piloot het zicht op de andere toestellen kwijtgeraakt. Hij kreeg van de luchtverkeersleiding te horen dat er achter een ander toestel aan gevlogen moest worden. De piloot heeft zich daarbij volgens de Onderzoeksraad vergist en is achter het verkeerde toestel aan gevlogen. Daardoor kwam hij te dicht bij een ander vliegtuig in de buurt.