Ellen (30) behaalt de eerste plek op wereldkampioenschap agility: 'Het is echt onwerkelijk'

Rond de tweehonderd deelnemers uit twaalf landen waren vorige week aanwezig op het WK agility in Laag Soeren. Dat is een kampioenschap waarbij de behendigheid van een hond wordt getest.

Het baasje, in dit geval Ellen Overtoom uit Een, moet zo snel mogelijk haar hond onder en over allerlei hindernissen loodsen. En dat lukte de dertigjarige Drent dusdanig goed, dat ze op het individuele onderdeel de eerste prijs bemachtigde.

Vanaf haar dertiende is ze al bezig met deze sport, maar dat ze nu al op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen is een droom. "Het is heel onwerkelijk", zegt Overtoom. "Ik wist dat ik een hond heb die het zou moeten kunnen. En het was ook zeker een doel en een droom om op het podium te staan. Maar direct op de hoogste trede is echt onwerkelijk."