OM eist opnieuw 1 jaar jeugddetentie tegen verdachte fataal ongeluk Asser Boys

Eerder dit jaar werd de man veroordeeld tot 240 uur werkstraf en tien maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook kreeg de man toen een rijontzegging van twee jaar opgelegd.De voorzitter van het gerechtshof in Zwolle besprak vanochtend in detail de toedracht en nasleep van het ongeluk met de verdachte. Op 19 september 2018 reed de jonge man na een voetbaltraining bij voetbalclub Asser Boys met vier teamgenoten in de auto naar huis. De teamgenoten hadden na de training nog bier gedronken. De verdachte drie flesjes. Toen ze wegreden van het sportpark wilden ze een teamgenoot inhalen. Op de weg is 30 kilometer per uur toegestaan maar de man reed harder dan 60 kilometer per uur en lanceerde de auto tegen een lantaarnpaal en daarna tegen een boom.Twee jongens in de auto overleefden de klap niet. Een derde jongen raakte zwaargewond en liep daarbij hersenletsel op. Ook een andere inzittende en de bestuurder raakten gewond. De verdachte gaf toe dat hij fout zat en dat hij niet had moeten drinken. “Ik heb de bobbel, de verkeersheuvel verkeerd ingeschat en reed te hard waardoor ik de macht over het stuur kwijt raakte. Ik moest tegensturen, maar dat had geen zin en toen zijn we geslipt”, zei de Smildeger.Het Openbaar Ministerie en het gerechtshof hebben zich ingespannen om de zaak zo snel mogelijk op zitting te krijgen maar de nabestaanden hadden dit liever niet. “We zijn moe en emotioneel uitgeput door het verlies van onze zoon. We zijn nog niet toe aan alweer een nieuwe rechtszaak”, zei de vader van een van de dodelijke slachtoffers. “We zijn hier niet in gekend en moesten het horen uit de pers”, aldus de man in zijn slachtofferverklaring.Het Openbaar Ministerie trok gelijk het boetekleed aan tijdens de zitting. “Wij hebben als OM behoorlijk geblunderd om deze zitting zo snel mogelijk te plannen”, zei de advocaat-generaal op de zitting. Het idee om de zaak snel af te handelen was volgens de AG niet eens zo verkeerd. “Het is vooral mis gegaan bij de communicatie naar de slachtoffers en nabestaanden in deze zaak”, aldus de AG.Het hoger beroep draaide om de strafmaat. Moet de verdachte wel of niet de cel in? Het Openbaar Ministerie vindt van wel, maar de rechtbank in Assen oordeelde van niet. De verdachte zelf zei er vandaag dit over: “Ik accepteer elke straf die ik krijg. Ik snap dat het voldoening geeft voor de mensen hier in het publiek als ik moet zitten. Ik weet niet of dat voor mij beter is, maar het gaat ook niet om mij.”Het Openbaar Minister eiste uiteindelijk 1 jaar jeugddetentie waarvan negen maanden voorwaardelijk. Verder werd er 100 uur werkstraf en een rijontzegging van twee jaar geëist. Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.