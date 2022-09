Vervoersverbod bij Coevorden om vogelgriep over de grens

In een gebied rondom Coevorden geldt een vervoersverbod voor pluimvee. In het Duitse Laar, vlakbij Coevorden is namelijk vogelgriep geconstateerd.

Onder meer Dalen en Coevorden vallen onder het vervoersverbod, maar ook Hardenberg en De Krim in Overijssel vallen eronder. Het verbod houdt onder meer in dat er geen gehouden vogels of eieren van vogels vervoerd mogen worden.