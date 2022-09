Minder buslijnen door bezuinigingen, maar geen stijging van het tarief

Het schrappen van een aantal lijnen met weinig gebruikers, het schrappen van late ritten of rustige ritten op sommige momenten is de manier waarop de bezuinigingen het minste pijn doen. Daarover zijn Provinciale Staten en Vedelaar het eens. Toch schuurt het, ook in coalitiepartijen.

Eline Vedder van het CDA en Ewoud Bos van GroenLinks waarschuwen voor de vicieuze cirkel van minder bussen, minder service, minder reismogelijkheden en afname van reizigers. "Zodat je ook die betreffende buslijn daarna kunt opheffen", klinkt het cynisch. Vedder wil dat er een scan komt naar wat de ondergrens is van een dekkend ov-netwerk in heel Drenthe. Ook PvdA'er Rudolf Bosch vindt dat het openbaar vervoer niet alleen moet bestaat uit rendabele buslijnen.

Roy Pruisscher van de ChristenUnie waarschuwt Vedelaar in "deze magere jaren" niet te veel van het openbaar vervoer af te breken, want volgens hem leert de geschiedenis dat "eenmaal verdwenen niet meer terugkomt."

Emmer stadslijnen

Pruisscher wijst er fijntjes op dat het schappen van de stadslijnen 1 en 2 in Emmen strijdig is met het provinciale beleid om in steden meer te voet, met de fiets en het openbaar vervoer te reizen en minder met de auto. Volgens Vedelaar waren lijn 1 en 2 ook gesneuveld als de coronasteun vanuit Den Haag wel was voortgezet. Van de 200 dagelijkse reizigers komen er 125 uit de wijken. In de weekenden zijn er slechts 50 reizigers.

De streeklijnen kunnen dat vervoer prima opvangen als de frequentie iets omhoog gaat. Nadeel is dat de stadslijnen niet in de wijken gaan rijden, maar er langskomen. Daardoor moeten reizigers maximaal 750 meter lopen naar een andere bushalte aan de rand van de wijk. Vedelaar ziet ook dat voor ouderen die slecht ter been zijn, dat een probleem is. Ze broedt nog op een oplossing voor die groep.

Oplossing voor schrappen streeklijnen

Het opheffen van de kleine streeklijn 37 Hoogeveen - Westerbork treft vooral een handvol scholieren. Vedelaar heeft wel een out of the box oplossing: schaf een elektrische fiets voor ze aan.

Het schrappen van lijn 84 door Een en Zuidvelde is niet aan het OV-bureau, maar is een besluit van de provincie Friesland. Volgens Vedelaar zijn elf vaste reizigers de dupe. Oplossingen moeten gezocht worden in "alternatieven zoals de hubtaxi, die zijn aanzienlijk goedkoper dan een buslijn" bij dat soort reizigersaantallen aldus de provinciebestuurder. Een hubtaxi vervoert mensen naar een verkeersknooppunt, waar verschillende soorten vervoer samenkomen - een hub genoemd.

Tarief hubtaxi omlaag

Dan moet het tarief van de hubtaxi wel hetzelfde zijn als van de bus, vinden PvdA, SP, CDA, PVV en ChristenUnie. Het normale tarief is 1,5 tot 2,5 keer duurder dan de bus, maar sinds corona gold er een actietarief. Die stond gelijk aan het openbaar vervoer, maar die actie liep onlangs af. Vedelaar gaat zich hard maken dat het hubtarief gelijk blijft aan dat van de bus.

Bustarief niet omhoog

Het reistarief van de bus in Drenthe en Groningen gaat niet omhoog. Voorlopig. Een prijsstijging is niet handig om reizigers weer terug in de bus te krijgen, zo na corona.