Alle NS-treinen staan stil bij regiostaking, ook buschauffeurs QBuzz leggen werk neer

"Wij hebben geen idee wie gaat staken en wie niet, dus we weten niet hoeveel buschauffeurs er werken komende vrijdag", vertelt Michel van der Mark. Hij is woordvoerder voor QBuzz in de regio Drenthe. Hij adviseert alle reizigers om hun reis zo kort mogelijk van tevoren te plannen. "Wij werken onze dienstregeling real-time bij. Als een reiziger een kwartier van tevoren nog even checkt of de bus rijdt, kun je verzekerd zijn van je reis."