Glastuinders luiden noodklok: 'Energiekosten gestegen naar 3 miljoen euro'

Glastuinbouwers luiden de noodklok. Door de stijgende energieprijzen houden ze het hoofd nauwelijks boven water.

In een brief aan minister Jetten van Klimaat en Energie uitten zevenhonderd glastuinbouwers in heel Nederland hun zorgen.

Koude kassen

"Binnen een jaar tijd is de kostprijs voor energie in deze kas gestegen van 175.000 euro naar drie miljoen." Bloemenkweker Rick Melenhorst uit Erica staat wat verloren tussen de alstroemeria's. Het is zijn laatste teelt van de lelieachtige snijbloemen dit jaar. "We gaan 'koud' in onze kassen. Dat betekent dat we de komende wintermaanden geen energie gaan verbruiken."

Het worden spannende tijden. Nooit eerder zette Melenhorst de verwarming in de kassen uit. "Ik verwacht dat de planten het wel overleven. De bloem komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Daar kan het in de bergen ook koud zijn." De productie zal wel wegzakken. In mei volgend jaar verwacht Melenhorst weer bloemen te hebben.

Hulppakket

De kweker uit Erica is niet de enige die moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Glastuinbouwers uit heel Nederland ondertekenden de brief aan minister Jetten. "De minister kan in ieder geval zorgen voor een hulppakket voor ondernemers", vindt Cees Ruhé, voorzitter Glastuinbouw Nederland in de regio Drenthe. Hij hoopt ook dat er steun komt voor het voortzetten van de energietransitie in de glastuinbouw. "Als je al je geld nodig hebt om de energie te betalen, dan kan je niet meer investeren in duurzame middelen."