Vluchtelingen kunnen week langer blijven in Hunsowhal in 2e Exloërmond

De tachtig vluchtelingen die verblijven in de Hunsowhal in 2e Exloërmond, kunnen daar een week langer blijven. Dat heeft de gemeente besloten op verzoek van het COA.

Het COA heeft nog geen plek gevonden voor de vluchtelingen die nu tijdelijk in de hal verblijven. De verlenging betekent dat de tachtig vluchtelingen er nu tot en met maandag 12 september kunnen blijven. "Ik hoop dat de omwonenden in 2e Exloërmond onze beslissing steunen en begrip hebben voor ons besluit", zegt burgemeester Jan Seton. Hij zegt dat het COA veel moeite doet om een andere plaats voor ze te vinden.

De omwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld van de verlenging. Volgens de gemeente is dit de laatste verlenging voor de opvang in de Hunsowhal.