Stikstof in Dwingelderveld: Stikstofuitstoot van verkeer is in geen ander Drents natuurgebied zo hoog als hier

Toch is het de landbouw die het meest verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot op het Dwingelderveld. De helft van alle stikstof komt van de landbouw. Rondom het natuurgebied zitten meerdere veehouderijen. In een cirkel van 1 kilometer om het Dwingelderveld gaat het om 35 veehouderijen. Dat loopt op naar 168 bij een straal van 5 kilometer. Bij geen ander natuurgebied in Drenthe zijn dat er zoveel. En ook als die cirkel wordt verdubbeld naar 10 kilometer is Dwingelderveld koploper in aantal veehouderijen in de buurt: 382.