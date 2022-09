Djammen: Drèents Liedtiesfestival-winnaar Rick Hilberts, nu ook met band

Vorig jaar, ongeveer rond dezelfde tijd, speelde singer-songwriter Rick Hilberts uit Nieuw-Weerdinge alleen met een gitaar een tweetal nummers voor Djammen . Inmiddels is er een hoop veranderd. Hij treedt nu op met band én heeft ook nog het Drèents Liedtiesfestival (DLF) 2022 gewonnen.

Waar hij in 2021 al hoge ogen gooide met het nummer As ik 't wachten kan, wist hij de jury en de mensen thuis dit jaar te overtuigen met een nieuw nummer: Vallende Sterren

Vallende sterren

Met dat liedje wist hij het DLF te winnen. Een klein, licht melancholisch liedje dat weet te raken. Of Hilberts de winst aan zag komen? Dat weet hij niet goed, maar dat hij met Vallende Sterren iets bijzonders had, dat wel.

"Mooi dat het een liedje is dat anders is dan de rest, maar ja, dat moet de rest ook maar mooi vinden", vertelt hij. En dat deed de rest. Het overtuigde in ieder geval de jury en de mensen thuis. "Het kan goed uitpakken en het kan slecht uitpakken", legt Hilberts uit. "Een liedje wat anders is kan opvallen, maar het kan ook het tegenovergestelde zijn."

Kerk

Muziek maken doet hij al jaren. Hilberts heeft ontelbare keren voor de kerkgemeenschap opgetreden, wat niet op zichzelf gebeurde. De 'nieuwe' band waarmee hij nu en dan op de planken staat is dus niet nieuw. "Dit zijn jongens die ik eigenlijk al jaren ken en waar ik al jaren mee speel", vertelt Hilberts. "Voor mij zijn ze er al een hele tijd."

In die kerkgemeenschap leerde hij samenspelen en muziek maken, voordat hij naar buiten kwam als zelfstandig muzikant. "Voor die tijd schreef ik ook geen liedjes. Dat is eigenlijk begonnen voor het Drèents Liedtiesfestival vorig jaar met As ik het wachten kan. Dat was eigenlijk ook het eerste liedje wat ik zelf geschreven heb en ook echt af was."

Hilberts ging na zijn logopedie, om zijn hese stem onder controle te krijgen, zanglessen volgen bij Bert Kamping om zijn stemtechniek een impuls te geven. Kamping, gecharmeerd van Hilberts stem, motiveerde hem om een liedje te schrijven in het Drents. En zo geschiedde.

Geen seks, drugs en rock-'n'-roll

Seks, drugs en rock-'n'-roll, dat hoeft van hem allemaal niet meer, lacht Hilberts. Aangezien hij op latere leeftijd (nu 32 jaar) naar buiten is gekomen met eigen werk, heeft hij de roerige jaren wellicht overgeslagen. "Het gaat me gewoon om muziek maken. Mooie muziek maken. En als er anderen van kunnen genieten, dan is dat mooi. En als ze dat niet doen, dan niet. Ik maak mij er niet meer zo druk om."

Daarnaast heeft de muzikant een gezin waar veel tijd en aandacht naartoe gaat. "Ik heb twee kinderen en als je dan thuiskomt, sta je zo weer met beide benen op de grond."

Grootse plannen, volle zalen, buitenlandse tours: Hilberts ziet het allemaal wel. Muziek blijft hij in ieder geval maken, maar het streven naar roem of bekendheid hoeft van hem niet. "Het moet leuk blijven", vindt hij.