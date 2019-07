Natuurmonumenten kapt met bomenkap: 'Ambitie voor méér bos stevig verankeren'

Bij het omvormen van voormalige productiebossen naar meer natuurlijk bos, worden exotische bomen weggezaagd en wordt er ruimte gecreëerd voor soorten die in Europese bossen thuishoren. Ook wordt er maximaal een halve hectare per gebied gekapt. Dat is nu nog twee hectare.Boswachter Ruud Kreetz wil in Drenthe vooral kappen ten behoeve van de heide. "Als je niets doet, is het straks allemaal bos. Die bomen willen wel, hoor", zegt hij.De strijd tegen het bos doet bij voorbijgangers vaak pijn aan de ogen. "Natuurlijk begrijp ik dat", gaat de boswachter verder, "want er worden ook heel veel bomen in Nederland gekapt. Maar denk ook aan gemeenten die een boom direct kappen, omdat ze geen risico willen nemen als er iets is. En denk aan bouwprojecten of aan investeringen in de industrie ten koste van bomen. Als je aan de bomen komt, kom je aan de natuur, aan het leven."Natuurmonumenten zegt dat de oudste bomen van het bos kunnen blijven staan als er 'lanen' worden gekapt en alleen de zieke en dode bomen weg worden gehaald. In de praktijk kan dit betekenen dat wandel- of fietspaden tijdelijk worden verlegd als kap kan worden voorkomen.Verder wil Natuurmonumenten meer nieuwe bossen aanleggen buiten de eigen gebieden."En als er in de toekomst nieuwe projectplannen ontstaan voor boskap ten behoeve van open landschappen, wil Natuurmonumenten dat er in die projecten op voorhand boscompensatie is geregeld.""We gaan met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek om te zorgen dat, in de Bossenstrategie die de minister opstelt, de ambitie voor méér bos in Nederland stevig wordt verankerd”, aldus directeur Marc van den Tweel.