Kloppen de klachten over de biovergister in Coevorden wel?

Want ook als de wind niet naar de naastgelegen woonwijk De Heege blaast, komen er namelijk klachten binnen bij het bedrijf. "Wij vinden het niet vreemd dat mensen nu elk luchtje aan ons koppelen, maar tegenover gemeente en provincie moeten we wel kunnen aantonen welke klachten bij ons thuishoren en welke niet", zegt bedrijfsleider Eric Ruhé van de biovergister op het Europark.De grootste biovergistingsinstallatie van het land kampt met opstartproblemen : er lekt H2S, wat stinkt naar rotte eieren. Omwonenden, uit met name de naastliggende woonwijk De Heege, klagen al langere tijd over stank. De nieuwe digitale windmeter meet volgens BEC de windrichting 'zeer nauwkeurig'.Volgens bedrijfsleider Eric Ruhé van BEC verloopt de opstartfase verder volgens planning. "Wij verwachten over enkele weken over te kunnen gaan op de normale bedrijfsvoering."Als omwonenden van de biovergister in Coevorden overigens geuroverlast ervaren, kunnen ze dat melden bij Bio Energy Coevorden of de provincie Drenthe.