'Meer kans op aardbevingen door verder gevulde gasopslag Langelo'

De ChristenUnie in Provinciale Staten maakt zich ernstig zorgen over de - inmiddels goed gevulde - gasopslag bij Langelo/Norg. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie meldde vandaag dat de gasopslag voor 85 procent gevuld is.

Met de huidige energiecrisis, veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, wil het kabinet dat er zoveel mogelijk gas op voorraad is, voor het geval er een strenge winter komt of Rusland de gaskraan naar Europa nog verder dicht draait.

Zorgen over drukverschillen

Maar met 85 procent vulling, en mogelijk later nog meer, zal Norg/Langelo intensiever worden gebruikt. Nu meer gas er in - en in de winter veel gas er uit - veroorzaakt volgens CU-fractievoorzitter Bernadette van den Berg drukverschillen en vergroot mogelijk de kans op trillingen of aardbevingen. "Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijkheid is over de afhandeling van schade ontstaan door de gasopslag", zo schrijft ze aan Gedeputeerde Staten.

Ze wil van het provinciebestuur weten of er bij het ministerie van Economische Zaken en de NAM aandacht is voor het voorkomen van schade, nu de gasopslag veel intensiever gebruikt gaat worden. Ook moet de schadeafhandeling beter worden geregeld. Van den Berg doelt daarmee op de zogeheten 'omgekeerde bewijslast' die ook voor het Groningenveld geldt. Daarbij hoeven mensen met schade aan hun woning niet aan te tonen dat die schade door een trilling of aardbeving als gevolg van mijnbouw komt.

Van den Berg wil weten of het provinciebestuur actie gaat ondernemen richting het ministerie. Van den Berg heeft daar in ieder geval Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ook ChristenUnie) aan haar zijde, die wil zo snel mogelijk die omgekeerde bewijslast terug voor de omgeving van de gasopslag Norg/Langelo.

Gemeenten waren al tegen verder vullen

Eerder liet de gemeente Noordenveld weten geen voorstander te zijn van het verder ophogen van de gasopslag. Half mei stuurde de gemeente daarom, samen met de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Westerkwartier en de provincie Drenthe, een brief naar minister Vijlbrief van Economische Zaken. Daarin schreven ze dat ze niet toe willen werken naar de maximale opslag, omdat ze de risico's op mogelijke bevingen willen voorkomen.