Twee vrouwen krijgen erepenning voor redden van te water geraakte automobiliste

Lieke en Eline zijn blij dat ze de erepenning hebben gekregen. "Het is toch een mooie blijk van waardering", vindt Rabbers. "Al denk je daar om zo'n moment helemaal niet over na. Je probeert dan alleen maar te doen wat goed is."

Nasleep

Het is een emotioneel weerzien in het gemeentehuis. "Ik ben hen heel dankbaar voor wat ze op dat moment voor me gedaan hebben", zegt Van Riet. Al vindt ze het wel lastig om aanwezig te zijn. "Het was een heel heftig ongeluk, ook omdat ik niet weet wat er gebeurd is."

Ze heeft geen verwondingen overgehouden aan het ongeluk, waarvan tot de dag van vandaag niet duidelijk is hoe het kon gebeuren. "Geen enkel onderzoek heeft uit kunnen sluiten waarom ik een black-out kreeg."