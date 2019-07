Leerlingen OBS De Viersprong Klazienaveen omarmen 3D-printers

Compleet met prijzenpakket arriveert Arnoud Langen van het Esdal College in het schoolgebouw van basisschool De Viersprong in Klazienaveen. In een competitie van het College zijn leerlingen van groep 8 daar namelijk in de prijzen gevallen. Ze zijn verkozen tot ondernemers van de maand.

Daarbij draait het om het gebruik van 3D-printers, het maken van een product en het vermarkten van dat product.Langen is aanjager van 3D-printen, een techniek die steeds belangrijker wordt. “Veel scholen hebben inmiddels een 3D-printer, maar ze doen er niet allemaal even veel mee. Hier in Klazienaveen werken we met vijf enthousiaste basisscholen. Ze zijn bedrijfjes begonnen, moeten klanten werven en een product maken op de printer.”Op De Viersprong wisten de leerlingen RTV Drenthe als klant te strikken. De afdeling commercie wilde 50 'capjes' laten maken. Die kun je over een golfbal zetten en vervolgens kun je met een stift je initialen op de bal schrijven. Handig als relatiegeschenk en het voorkomt dat anderen je balletje inpikken.“We doen als omroep graag projecten met scholen”, zegt George Wesseling van de omroep. “Het is natuurlijk even wennen met een groep hele jonge ondernemers, maar het was echt een heel leuk project.”Voor de leerlingen was het enorm leerzaam, zegt Dyon de Groot. Hij treedt op als woordvoerder van het scholierenbedrijfje. “Je moet werkafspraken maken, taken verdelen en contact met de klant onderhouden. Dat is best veel werk, maar we hebben er veel van geleerd”, zegt Dyon zelfverzekerd.Docent Ben van der Weide noemt het 3D-project een succes. “Er komen veel verschillende vaardigheden bij kijken, ook dat de leerlingen onderling goed samen moeten werken. Ja, ik ben echt trots op deze groep.”