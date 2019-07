Jan Nieboer langer vast vanwege 'windmolenterreur'

Ook een 58-jarige man uit het Groningse Meeden blijft voorlopig vastzitten.Nieboer en zijn medeverdachte werden aangehouden omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij asbestdumpingen en het versturen van dreigbrieven.De rechter-commissaris verlengde eerder het voorarrest van de twee. De rechter zag toen voldoende bewijs voor betrokkenheid bij het versturen van de dreigbrieven, maar niet voor de asbestdumpingen. Ze blijven daarvan wel verdacht.'Windmolenactivisten' kondigden in januari via een pamflet aan dat deze zomer asbest gedumpt zou worden op alle plekken die in beeld zijn voor de aanleg van windparken. Het zou gaan om windparken 'van Delfzijl tot Coevorden'.Bij werkzaamheden op het stationsplein in Delfzijl werd daadwerkelijk asbest gevonden. Ook hing daar een pamflet met namen van bedrijven uit Drenthe en Groningen. Op het pamflet werd gedreigd met asbestdumpingen bij iedereen die zaken met de ondernemingen doet.Naast de asbestdumpingen en het pamflet werden ook dreigbrieven verstuurd aan ondernemers die betrokken zijn bij de bouw van windparken. Onder meer het wegenbouwbedrijf Avitec infra & milieu uit Nieuw-Buinen kreeg een brief.In de brief stond onder meer dat alles wat het bedrijf in twintig jaar had opgebouwd, zorgvuldig zou worden afgebroken. Directeur Ben Timmermans van het bedrijf besloot toen uit Windpark De Drentse Monden en Oostermoer te stappen omdat hij bang was voor aanslagen op zijn onderneming en zijn naasten.